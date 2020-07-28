Пашинян: ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, но в целом ситуация стабильная. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК .

"На армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха можно ситуацию оценивать как относительно стабильную. Конечно, к сожалению, ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня, но уровень стрельбы на сегодня - это практически норма для последних 10 лет. Я имею в виду последние 2-3 дня", - отметил глава армянского кабмина.

По словам Пашиняна, Москва сыграла ключевую роль в стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Сопредседатели минской группы ОБСЕ сыграли очень важную стабилизирующую роль. Тут особенно подчеркивается роль России, и я думаю, что те действия, которые предпринял Кремль, вовлеченность МИД и Генштаба ВС России сыграли ключевую роль для того, чтобы сейчас у нас была относительно стабильная ситуация. Роль РФ, конечно, исключительно конструктивная", - отметил он.

По словам главы армянского кабмина, "многие граждане Армении задаются вопросом, почему Турция однозначно поддерживает позицию Азербайджана, а РФ, которая является стратегическим партнером Армении, не так однозначно поддерживает Армению". "Нужно понять, что РФ - председатель минской группы ОБСЕ, которая занимается решением нагорнокарабахского конфликта. Россия - важный и ключевой посредник, ее действия должны быть в этих рамках", - добавил он.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. В Баку заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. О погибших военнослужащих сообщали обе стороны. По их оценкам, с 17 июля обстановка остается относительно спокойной, но информация об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступает практически ежедневно.