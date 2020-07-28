Пелоси заподозрила Трампа в личной выгоде при разработке новых мер стимулирования

ТАСС, 28 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) предположила, что президент США Дональд Трамп предложил включить в новый пакет мер стимулирования экономики, который сенаторы-республиканцы накануне представили в Сенат США, статью о расходах на ремонт штаб-квартиры ФБР с целью получения личной выгоды. Об этом сообщила в понедельник вечером газета The Hill.

Пелоси выразила мнение, что деньги на ремонт здания планируется выделить для того, чтобы штаб-квартира ФБР не переезжала в новое здание, а осталась там, где она находится сейчас - на Пенсильвания-авеню в самом центре столицы США, напротив одного из принадлежащих компании Трампа отелей. По ее словам, здание планируется отремонтировать, "чтобы никто не мог построить отель" на этом привлекательном для застройки участке и составить конкуренцию уже работающей поблизости гостинице.

Лидер демократов в Сенате Конгресса Чак Шумер также подверг критике предложение о выделении средств на ремонт штаб-квартиры ФБР в то время как предлагаемый пакет стимулирования не предусматривает выделения дополнительных средств на выплату пособий на продовольствие и аренду жилья.

Федеральные власти США с марта влили в американскую экономику порядка $3 трлн в рамках нескольких пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста. Срок реализации очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце июля.

Новый пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса объемом около $1 трлн был подготовлен республиканцами. Законопроект предлагает дополнительно выделить $16 млрд на проведение тестов на коронавирус, более $100 млрд - учебным заведениям, чтобы помочь им возобновить работу к осени. Как и ранее, предусмотрены единовременные выплаты отдельным категориям граждан, а также помощь малому бизнесу. При этом предлагается снизить еженедельную прибавку к пособиям по безработице с нынешних $600 до $200. Несогласие с некоторыми пунктами плана уже выразили как демократы, так и республиканцы.

Трамп еще до вступления на пост президента заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежавшей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей - Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.