Власти Греции обязали жителей страны носить защитные маски в общественных местах

АФИНЫ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Греции объявили об обязательном ношении защитных масок в банках, госучреждениях, транспорте, магазинах и других общественных местах в связи с увеличением в последнее время числа случаев инфицирования коронавирусом, в том числе из-за прибытия многочисленных туристов из-за рубежа. О решении правительства на этот счет сообщил во вторник заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за вопросы гражданской защиты и координации борьбы с кризисными ситуациями.

По словам Хардалиаса, "со среды использование маски станет обязательным для сотрудников и посетителей в следующих местах: государственные предприятия и организации, банки, офисы обслуживания посетителей, продовольственные магазины (отдельные булочные, супермаркеты и т.д.), промтоварные магазины, парикмахерские, салоны красоты". "Решение было принято с согласия Комитета экспертов после увеличения числа случаев инфицирования коронавирусом в ряде районов Греции, особенно в крупных городских центрах, таких как [центральная область] Аттика [со столицей Афинами] и [город] Салоники", - сказал замминистра.

В магазинах, государственных организациях и других общественных местах и ранее действовало требование об обязательном ношении масок. Но оно в первую очередь относилось к работникам, а посетителям это лишь рекомендовалось. В общественном транспорте все должны носить маски, а в супермаркетах это правило было распространено на посетителей еще на прошлой неделе.

В числе новых мест, где снова вводится обязательное ношение маски, - лифты и такси. По словам Хардалиаса, за отсутствие маски на лице во всех указанных правительством местах будет выписываться штраф в €150.

Растет число инфицированных

Число инфицированных коронавирусом в Греции с начала пандемии достигло 4 227, умерли 202 человека. "С 1 по 26 июля в Греции сделано 171 138 тестов на коронавирус, и в данный момент число активных случаев COVID-19 составляет 429", - сказал замминистра. По его словам, за тот же период коронавирус был обнаружен у 343 туристов, из них в стране пока остается 61 человек, остальные уехали. Больше всего инфицированных на границе были выявлены из числа приезжающих из балканских стран, поэтому, как и было объявлено ранее, граждане Болгарии и Румынии, а также жители других стран, прилетающие из этих государств, смогут прибывать в Грецию с 28 июля по 4 августа только при наличии документа об отрицательном результате теста на коронавирус.

"В Афинах с 1 по 26 июля выявлено 145 активных случаев инфицирования. Из них 36 пациентов лечатся в различных больницах Аттики, а 109 находятся в изоляции у себя дома. В Салониках имеется 66 активных случаев", - сообщил Хардалиас.

"Нельзя допускать самоуспокоения. Увеличение числа случаев в таких городских центрах, как Афины и Салоники, показывает, что вирус все еще присутствует здесь. Он пользуется каждой нашей ошибкой", - подчеркнул министр, отметив, что все граждане должны соблюдать правила защиты, а также избегать ненужной скученности и массовых мероприятий.