Джонсон заявил о второй волне коронавируса в Европе

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы. Такое мнение он выказал во вторник в эфире телеканала Sky News .

"Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", - сказал глава правительства.

Джонсон выступил в защиту введенного в ночь на 26 июля обязательного двухнедельного карантина для лиц, прибывающих из Испании. Этот шаг стал неожиданностью для сотен тысяч британцев, отправившихся в отпуска в пиренейское королевство. "То, что мы должны сделать, - предпринять быстрые и решительные действия в тех случаях, когда мы считаем, что риски снова начинают расти", - сказал британский премьер.

Правительство Бельгии предупредило, что в стране может быть введен жесткий карантин в связи с увеличением числа инфицированных на 71% в период с 17 по 23 июля - с 163 до 279 случаев. Испанский регион Каталония также может вновь ввести ограничения, если вспышки вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 не будут взяты под контроль в течение 10 дней. Здесь распространение инфекции было выявлено в клубах и барах среди отдыхающих, а также среди сезонных рабочих, собирающих урожай фруктов и овощей. За последние две недели в Каталонии было зафиксировано почти 8 тыс. случаев заражения, в то время как во всей Испании - 16 тыс.

Во Франции министр здравоохранения Оливье Веран призвал к большей бдительности после скачка числа случаев заражения среди молодежи, а консультативный орган общественного здравоохранения Германии заявил, что он "глубоко обеспокоен" ростом числа больных за последние несколько недель.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге ранее в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что европейские страны должны подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, уделив особое внимание укреплению систем здравоохранения и наращиванию потенциала медицинских учреждений, первичной медико-санитарной помощи и отделений интенсивной терапии. По его словам, осенью континент может столкнуться со второй волной коронавируса, которая может сопровождаться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью.