СМИ: правящая партия Японии может призвать правительство заблокировать TikTok

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Члены парламентского объединения правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) намерены призвать правительство страны осуществить юридические процедуры для ограничения доступа к китайским приложениям, включая TikTok. Как сообщает во вторник телеканал NHK, инициатива связана с опасением, что эти приложения якобы могут передавать личные данные пользователей властям КНР.

По данным телеканала, члены объединения планируют разработать соответствующее обращение к сентябрю текущего года.

29 июня власти Индии приняли решение заблокировать 59 созданных в Китае приложений, в том числе TikTok. 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки о запрете китайского приложения для госорганов страны. При этом МИД КНР опроверг утверждения о вредоносности TikTok, назвав их абсолютно лишенными оснований.

TikTok позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Это приложение было разработано китайской компанией Byte Dance и запущено в КНР в 2016 году под названием Douyin.