Тихановская хочет вместе с Лукашенко обратиться к народу и парламенту

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила в Национальное собрание, Центризбирком и Белтелерадиокомпанию заявление с просьбой разрешить ей 3 августа выступить в парламенте с обращением вместе с действующим главой государства Александром Лукашенко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале Виктора Бабарико.

"Сегодня, 28 июля, Светлана Тихановская направила свое обращение с просьбой выступить на заседании внеочередной сессии Национального Собрания Республики Беларусь - на той же сессии, где 3 августа, перед началом досрочного голосования, со своим посланием будет выступать действующий президент", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что Лукашенко также находится в статусе кандидата, а согласно статье 73 Избирательного кодекса республики все кандидаты в президенты обладают равными правами и несут равные обязанности. Также, заявили представители Тихановской, "согласно статье 74 Избирательного кодекса, все кандидаты в президенты с момента их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях, в том числе по государственному телевидению".

Ранее кандидат в президенты Тихановская в ходе предвыборной кампании объединила свои усилия с представителями штабов незарегистрированных претендентов на пост главы государства Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

В соответствии с указом президента страны 3 августа в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя. В регистрации кандидатом в президенты было отказано находящемуся под арестом Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.