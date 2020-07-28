Финляндия утверждает, что два российских истребителя нарушили ее воздушное пространство

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны Финляндии выступило во вторник с утверждением, что два принадлежащих России истребителя Су-27 нарушили финское воздушное пространство во вторник, 28 июля.

"Два истребителя Су-27, принадлежащие российскому государству, подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля. Нарушение, о котором идет речь, произошло над Финским заливом в районе Хельсинки около 14:00 по местному времени (совпадает с московским)", - заявили в Минобороны страны.

Там добавили, что выяснением ситуации занимает Погранохрана Финляндии.