{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Финляндия утверждает, что два российских истребителя нарушили ее воздушное пространство

Нарушение произошло над Финским заливом в районе Хельсинки, уточняет финское Минобороны

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны Финляндии выступило во вторник с утверждением, что два принадлежащих России истребителя Су-27 нарушили финское воздушное пространство во вторник, 28 июля.

"Два истребителя Су-27, принадлежащие российскому государству, подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля. Нарушение, о котором идет речь, произошло над Финским заливом в районе Хельсинки около 14:00 по местному времени (совпадает с московским)", - заявили в Минобороны страны.

Там добавили, что выяснением ситуации занимает Погранохрана Финляндии.

Теги
ФинляндияРоссия
Twitter на 12 часов ограничил работу аккаунта сына Трампа за видео о коронавирусе
Исходная запись с видео издания Breitbart News, вызвавшая нарекания администрации сети, удалена
Читать полностью