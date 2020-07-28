США вводят санкции против двух бывших членов правительства Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. США вводят визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио Хосе Луго Гомеса. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

"Бывшие министры Венесуэлы Луис Альфредо Мотта Домингес и Эустикио Хосе Луго Гомес использовали свои позиции во власти для личного обогащения, а не для обогащения народа Венесуэлы. Я вношу Мотту и Луго в список тех, кому запрещен въезд в США", - написал он на своей странице в Twitter.