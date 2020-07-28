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Исполнять обязанности полпреда Украины в контактной группе будет вице-премьер Резников

Новый полномочный представитель будет выбран президентом Украины
Вице-премьер Украины Алексей Резников Olena Khudiakova/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
Описание
Вице-премьер Украины Алексей Резников
© Olena Khudiakova/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Алексей Резников будет исполнять обязанности полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе вместо Леонида Кучмы до назначения нового представителя.

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами", - цитирует Резникова агентство УНИАН.

В то же время он напомнил, что новый полномочный представитель будет выбран президентом Украины. "Давайте дождемся указа президента [Владимира] Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию", - сказал Резников, пояснив, что до издания такого указа Кучма остается формальным главой украинской делегации в группе. "Я бы очень хотел, чтобы это был уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире, которого бы можно было называть патриархом, скажем так, для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к минскому процессу как безальтернативной сегодня площадке, которая обеспечивает решения "нормандского формата", - добавил вице-премьер.

О решении Кучмы выйти из контактной группы ранее во вторник сообщил офис украинского лидера по итогам встречи Зеленского с экс-президентом. Полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, комментируя сообщение об уходе Кучмы, заявил, что экс-президент Украины много сделал для того, чтобы Киев выполнял обязательства, принятые украинской стороной в рамках минских договоренностей.

Зеленский 3 июня 2019 года назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее Кучма уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы. Осенью 2018 года Кучма подал в отставку, сославшись на физическую усталость и возраст (в сентябре ему исполнилось 80 лет). Кучма являлся президентом Украины в период с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года (в 1999 году повторно был переизбран на этот пост).

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