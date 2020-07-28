МИД Китая пообещал твердый и рациональный ответ на "безрассудные" действия США

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пекин будет принимать решительные меры в ответ на безрассудные действия Вашингтона в отношении Китая в условиях ухудшения дипломатических отношений двух стран. Об этом во вторник заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"При столкновении с бесчинством и безрассудством Соединенных Штатов ответ Китая будет твердым и рациональным", - отметил китайский министр, слова которого приводятся в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства Китая. "КНР будет решительно противодействовать злостным практикам, которые ущемляют наши законные права и интересы, Китай никогда не станет первым разжигать конфликт", - подчеркнул дипломат, комментируя закрытие Вашингтоном генконсульства КНР в Хьюстоне и последующие зеркальные меры Пекина в отношении американской дипмиссии в Чэнду.

Ван И добавил, что Китай и США должны исходить из принципа рациональности. "Мы готовы на основании равноправных отношений поддерживать стабильность связей между двумя странами, исходя из общих интересов народов Китая и Соединенных Штатов, а также всего мира", - подчеркнул он.

Также Ван И отметил необходимость сплоченности мирового сообщества и глобального сотрудничества. По его словам, всем странам необходимо "предотвратить втягивание мира в новую холодную войну" и "прерывание процесса глобализации". "Мы считаем, что все государства могут принимать правильные и мудрые решения и не соглашаться вынужденно с точкой зрения влиятельной политической группы, находящейся в США", - добавил Ван И.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день пообещал применить ответные меры, а 24 июля объявил о "зеркальной контрмере" - закрытии дипломатической миссии США в Чэнду.