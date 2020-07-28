СМИ: новым послом Израиля в России назначили Алекса Бен-Цви

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Алекс Бен-Цви назначен новым главой дипломатического представительства Израиля в России. Об этом сообщает во вторник израильское государственное радио Kan, отмечая, что в настоящее время он является послом еврейского государства в Польше.

Газета Yedioth Ahronoth указывает, что кандидатура Бен-Цви на пост посла в РФ была утверждена во вторник комиссией по высоким назначениям Министерства иностранных дел Израиля.

Пресс-служба МИД страны пока не ответила на соответствующий запрос ТАСС.

Бен-Цви родился в 1956 году в городе Черновцы Украинской ССР, иммигрировал в Израиль в 1971 году, его дипломатическая карьера началась с 1983 года, говорится на сайте МИД. С 1986 года он был членом израильской делегации по установлению дипломатических отношений с СССР, с 1991 по 1992 год являлся первым секретарем департамента Советского Союза в МИД Израиля, а с 1992 по 1995 год работал советником посольства еврейского государства в России.

Посольство в Варшаве Бен-Цви возглавил в сентябре 2019 года, до этого два года Бен-Цви являлся главой департамента Евразии израильского МИД, с 2010 по 2015 год был послом Израиля в Словакии. Дипломат говорит на семи языках, включая русский, женат, имеет четырех детей.