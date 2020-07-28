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Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело в отношении и.о. главы Госбюро расследований

В НАБУ не уточнили, по какой именно статье открыто производство

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело в отношении исполняющего обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Соколова. Правоохранители расследуют возможное совершение им уголовного преступления. Об этом в понедельник сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на ответ НАБУ на журналистский запрос.

"Национальное антикоррупционное бюро выполнило решение Высшего антикоррупционного суда. Уполномоченными лицами НАБУ внесены данные в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного правонарушения исполняющим обязанности директора ГБР", - говорится в официальном ответе.

При этом в НАБУ не уточнили, по какой именно статье открыто производство.

Издание сообщает, что 2 июня в НАБУ поступило заявление, которое якобы свидетельствовало о возможном совершении Соколовым преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"), в результате которого, по мнению заявителя, был нанесен существенный вред государственным интересам. Однако следователи бюро возбуждать дело тогда отказались. После этого заявитель подал иск в антикоррупционный суд, который 18 июня его удовлетворил и обязал НАБУ начать расследование.

Соколов стал временно исполняющим обязанности директора ГБР 17 марта этого года, после того как занимавшая этот пост Ирина Венедиктова была назначена главой офиса генпрокурора Украины.

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