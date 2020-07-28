США и Австралия призвали Китай принять участие в переговорах по ядерному разоружению с РФ

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов и Австралии призвали Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями с участием России. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран по итогам нового раунда их переговоров в формате "2+2" в Вашингтоне.

"Министры призвали КНР быть транспарентной и провести добросовестные переговоры с Соединенными Штатами и Россией относительно ограничений по ядерным вооружениям, а также мерам по сокращению рисков и укреплению доверия", - отмечается в документе.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон все еще надеется на то, что Китай присоединится к переговорам. 8 июля директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун отметил, что Китай готов участвовать, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. При этом, по словам китайского дипломата, Пекин в действительности понимает, что "это не может произойти".

Биллингсли, комментируя высказывания Фу Цуна, заявил, что подход Китая к вопросам ядерного разоружения и контроля над вооружениями меняется и американское правительство приветствует такую "эволюцию в мышлении" Пекина.