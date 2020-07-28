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США вводят санкции против двух физических лиц, участвующих в финансировании ИГ

Речь идет о Фаруке Хамуде и Аднане Мухаммеде Амине аль-Рави

ТАСС, 28 июля. Власти США вводят санкции против двух физических лиц, участвующих в финансировании террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Турции. Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов США, опубликованном во вторник на его сайте.

Отмечается, что Фарук Хамуд и Аднан Мухаммед Амин аль-Рави "оказывали материальную, финансовую и технологическую помощь ИГ, обеспечивали [группировку] товарами и предоставляли услуги".

"Администрация [президента США Дональда] Трампа продолжит стремиться к полному разрушению финансовой деятельности и сетей ИГ", - приводятся в пресс-релизе слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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