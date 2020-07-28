Барр не сразу признал, что президент США не может принимать иностранную помощь на выборах

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса во вторник не сразу признал, что американский президент не должен принимать помощь от иностранных государств во время выборов.

Конгрессмен Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд) спросил его, может ли президент требовать или принимать иностранную помощь во время выборов. "Это зависит от того, какого рода помощь", - сначала ответил Барр.

Затем конгрессмен повторил свой вопрос: "Приемлемо ли президенту или кандидату в президенты принимать или запрашивать иностранную помощь любого рода на выборах?" "Нет, это неприемлемо", - ответил глава Минюста.

На всем протяжении слушаний демократы и их однопартиец, председатель комитета Джерролд Надлер прерывали и, по сути, не давали отвечать министру на свои же вопросы. Время на вопрос каждого законодателя и соответствующий ответ руководителя ведомства было ограничено пятью минутами.

"Вы забираете мое время!" - прерывал слова министра, иногда не без агрессии, почти каждый демократ, когда Барр начинал давать расширенный ответ. Дело доходило до того, что республиканцам приходилось отдавать свое время, чтобы руководитель ведомства смог ответить на вопросы демократов.

В Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан Сенатом, в котором большинство у его однопартийцев.

Байден является главным соперником Трампа на предстоящих в ноябре в США президентских выборах.