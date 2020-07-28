Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений "режима тишины" в Донбассе с 27 июля

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе, которые вступили в силу 27 июля. Об этом сообщила во вторник Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине в своем ежедневном отчете.

"Начиная с 00:01 27 июля, после достижения договоренности на встрече трехсторонней контактной группы 22 июля о дополнительных мерах по усилению прекращения огня, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все они произошли в Донецкой области (в том числе 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия). Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

22 июля контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Дополнительные меры вступили в силу с 27 июля.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако нарушения режима прекращения огня происходили регулярно.