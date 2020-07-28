Пентагон признал, что США становится все сложнее отследить российские подводные лодки

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Российские подводные лодки могут потенциально нанести ракетный удар по территории США, а их передвижения американской стороне становится все труднее отследить. Об этом заявил во вторник американский генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк, выступая в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры на пост командующего Северным командованием Вооруженных сил США.

"Россия развивает стратегические силы, такие как их подводные лодки, которые теперь достаточно сложно отслеживать и которые потенциально могут нанести удар крылатыми ракетами по территории США", - сказал он. "Китай сможет делать то же самое в не столь отдаленном будущем по мере того, как они будут наращивать свои силы", - считает также Ван Хёрк.

"Россия будет продолжать создание крылатых ракет, что представляет серьезную угрозу", - убежден американский генерал.