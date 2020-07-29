Йеменские сепаратисты объявили об отмене режима самоуправления на юге страны

ТАСС, 29 июля. Сепаратисты из йеменского Южного переходного совета (ЮПС) в среду объявили об отмене режима самоуправления на территории контролируемых ими южных районов страны в ответ на резолюцию Эр-Рияда. Об этом написал на своей странице в Twitter официальный представитель совета Низар Хейсам.

"Южный переходный совет объявляет об отмене режима самоуправления, чтобы позволить аравийской коалиции скорее реализовать Эр-Риядское соглашение", - написал он.

Саудовское агентство печати в свою очередь сообщило, что Эр-Рияд подготовил резолюцию по ускорению реализации соглашения, согласно которой ЮПС, помимо прочего, должен отменить самоуправление на юге. Кроме того, резолюция предполагает создание в Йемене единого правительства в течение 30 дней.

26 апреля представители ЮПС объявили о введении самоуправления во всех южных провинциях Йемена, включая город Аден. ЮПС также ввел на этих территориях режим чрезвычайного положения.

Эр-Риядское соглашение

Заключенная 5 ноября 2019 года в Эр-Рияде сделка между признанным международным сообществом правительством Йемена и ЮПС предусматривает создание единого правительства из 24 министров, чьи портфели будут распределены в равной степени между южными и северными провинциями. Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством коалиции во главе с Саудовской Аравией с целью противостоять мятежникам-хуситам и террористическим группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

18 июня Саудовская Аравия предложила правительству Йемена и переходному совету вернуться к реализации заключенной около полугода назад сделке. В частности, инициатива королевства предусматривает прекращение боевых действий сторон, в первую очередь в Абьяне, и отмену введенного ЮПС самоуправления на юге. Саудовцы призывают враждующие лагеря провести передислокацию их вооруженных формирований, а переходный совет - вывести силы из временной столицы Йемена - портового города Аден. Предполагается, что президент республики Абд Раббо Мансур Хади должен будет назначить губернатора одноименной провинции и начальника ее сил безопасности. Вслед за этим планируется сформировать новое правительство, в которое вошли бы представители ЮПС.

Продолжающийся пять лет конфликт в Йемене привел к возникновению крупнейшего в мире гуманитарного кризиса: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.