В правительстве Японии считают важным сохранить структуру G7

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Японии считает важным сохранить структуру Группы семи (G7), однако решение о том, в каком формате провести следующий саммит, остается за страной-председателем - США. Такое мнение высказал в среду в ходе пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"С точки зрения Японии крайне важно сохранить текущую структуру G7. Тем не менее окончательную форму проведения следующего саммита будут согласовывать США, которые являются председателем в этом году", - отметил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать критику со стороны других членов объединения на тему его расширения. В частности, комментарий касался недавнего заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который сказал, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ.

30 мая пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Канада и Великобритания уже высказались против расширения G7 за счет включения России, а Южная Корея и Австралия приняли приглашение американского лидера.

Как сообщала пресс-служба Кремля, Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным проинформировал его о своей идее проведения саммита Группы семи в расширенном составе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Трампа, отметила, что идея главы США идет в верном направлении, но без участия Китая универсальное представительство на мероприятии обеспечено не будет.