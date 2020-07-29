СМИ: республиканцы США опасаются вмешательства КНР в президентские выборы через TikTok

ТАСС, 29 июля. Группа американских сенаторов-республиканцев попросила администрацию президента США Дональда Трампа оценить возможный риск того, что Китай использует приложение TikTok для вмешательства в предстоящие президентские выборы. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По его данным, во вторник сенаторы Марко Рубио (от штата Флорида), Том Коттон (от штата Арканзас), Тед Круз (от штата Техас), Кевин Крамер (от штата Северная Дакота) и еще несколько их коллег направили главам ФБР, министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США письмо, в котором указали на предполагаемые случаи цензуры в приложении, а также на якобы имевшие место попытки властей КНР использовать TikTok для манипулирования политическими дискуссиями.

"Мы чрезвычайно обеспокоены тем, что [Коммунистическая партия Китая] может использовать контроль над TikTok, искажая [политические] дискуссии и манипулируя ими, чтобы посеять раздор среди американцев и добиться предпочтительных [для Пекина] политических исходов", - цитирует агентство содержание письма.

Законодатели также поинтересовались, будут ли введены санкции в отношении китайской компании-разработчика приложения Byte Dance, если подтвердится, что власти КНР действительно могут оказывать влияние на избирательный процесс в США через TikTok.

TikTok позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Это приложение было разработано китайской компанией Byte Dance и запущено в КНР в 2016 году под названием Douyin. 20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.

Информация о вредоносности TikTok, распространяемая США, не соответствует действительности, заявил 21 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.