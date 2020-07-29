Украина обратилась к генсеку ООН с жалобой на морской парад в Севастополе

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Украина обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада ко дню ВМФ России. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на письмо постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, направленное генсеку.

"Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины", - говорится в письме.

В нем отмечается, что Киев считает проведение Россией парада сознательным шагом, направленным на эскалацию напряженности между странами. Украинская сторона также осуждает якобы имеющую место милитаризацию Крыма и демонстрацию Россией военной силы.

Днем ранее Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за морского парада в Севастополе.

Российские военные моряки в воскресенье 26 июля отметили День ВМФ РФ парадами во всех крупнейших базах флота - от Петропавловска-Камчатского до Балтийска. Проведены также военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.