В Турции заявили, что готовы "устранить обеспокоенность" США несовместимостью С-400 и F-35

"Турция продолжала производить ключевые компоненты для F-35, несмотря на пандемию и исключение ее из числа стран - участников проекта по их созданию. Я хотел бы подчеркнуть, что Турция является не клиентом в программе по производству F-35, а партнером. Мы готовы с технической точки зрения устранить обеспокоенность Соединенных Штатов по вопросу несовместимости С-400 и F-35", - подчеркнул Акар в видеозаписи, распространенной на странице оборонного ведомства в Twitter.

Между тем Министерство обороны США 20 июля сообщило, что ВВС США приняли решение выкупить у американской корпорации Lockheed Martin предназначавшиеся для Турции восемь истребителей пятого поколения F-35 за $862 млн. Произведенные для республики восемь F-35 будут приобретены в рамках модификации ранее заключенного контракта с американской корпорацией. В рамках данного соглашения ВВС закупили у компании дополнительно шесть истребителей F-35A.

F-35 и С-400 для Турции

Изначально Турция планировала приобрести 100 истребителей. Однако в связи с закупкой Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Вашингтон исключил Турцию из американской программы производства истребителей летом прошлого года. Первая партия предназначенных для республики F-35 была уже произведена, но так и не отправлена в страну. Турецкие пилоты даже проходили в США спецподготовку для полетов на новых истребителях. После покупки российских ЗРС курсы были отменены.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Республика первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС.

Кроме того, США грозят Турции санкциями, но не спешат пойти на такой шаг, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.