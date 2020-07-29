Литва, Польша и Украина будут координировать позиции в рамках пересмотра отношений ЕС и РФ

ВАРШАВА, 29 июля. /ТАСС/. Литва, Польша и Украина в рамках новой платформы сотрудничества под названием "Люблинский треугольник" договорились координировать свою позицию к текущему пересмотру норм выстраивания отношений Европейского союза с Россией. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью Польскому агентству печати глава МИД Польши Яцек Чапутович, комментируя итоги состоявшихся во вторник переговоров с литовским и украинским коллегами - Линасом Линкявичусом и Дмитрием Кулебой.

"Во время переговоров в Люблине мы обменялись информацией, касающейся отношений с Россией, и договорились координировать позиции в отношении текущего пересмотра правил, регулирующих отношения ЕС с Россией", - сказал польский министр. "Перспективна также тесная координация в области доступа к источникам энергии. Мы будем стремиться к тому, чтобы ни один из них не мог быть предметом эффективного шантажа", - добавил он.

Главы МИД стран-участниц новообразованного "Люблинского треугольника" договорились регулярно встречаться. В следующий раз они проведут переговоры на Украине. Планируется также наладить взаимодействие других ведомств. В частности, украинская сторона предложила организовать встречу министров финансов, чтобы обсудить борьбу с налоговыми и финансовыми преступлениями.

Как рассказал Чапутович, идея создать "Люблинский треугольник" появилась в связи с необходимостью иметь "платформу сотрудничества, в которой Украина была бы полноправным игроком, формирующим повестку дня и использующим свой потенциал", так как ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Инициативе трех морей или же Бухарестской девятке Киев этого делать не может.

"Наша инициатива позволяет участникам вести переговоры по важным для региона темам на равноправной основе. Потому что Украина - важный партнер с огромным потенциалом, мнение которого по важным международным вопросам, связанным с ситуацией в регионе, существенно, - указал глава МИД Польши. - Благодаря использованию позиции всех наших трех стран, наш общий голос будет лучше слышен не только в Центральной Европе, но и на площадке ЕС и НАТО".

О создании "Люблинского треугольника" было объявлено во вторник по итогам встречи в Люблине министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Новая платформа сотрудничества предусматривает взаимодействие трех стран для реализации целей по устойчивому участию в развитии Восточного партнерства (инициатива ЕС по сближению с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией, Украиной - прим. ТАСС), эффективной борьбе с пандемией коронавируса, поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей, а также сотрудничество в области экономики.