В СНБО Украины заявили о проведении учений "в неожиданных местах" в ответ на "Кавказ-2020"

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на российские "Кавказ-2020" пройдут в сентябре "в довольно неожиданных местах". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Будут [украинские] учения параллельно с "Кавказ-2020", причем они могут быть в достаточно неожиданных местах", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

17 июля министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что Украина, реагируя на запланированные российские военные учения "Кавказ-2020", организовывает свои командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020", для участия в которых намерена привлечь страны НАТО. По его словам, учения ВСУ пройдут в то же время, что и российские, - в последней декаде сентября. Таран уточнил, что в ходе учений Украина планирует "проверить способность Генштаба действовать в соответствие со стандартами НАТО, а также способность организовать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО". В рамках них, по его словам, также будет проведена проверка боевой готовности, боевые стрельбы с использованием зенитно-ракетных комплексов, военной авиации, подразделений сухопутных войск и других формирований на юге Украины.

Ранее министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что к учениям "Кавказ-2020" планируется привлечь группировки из шести стран, в том числе государств - членов ШОС и ОДКБ. Стратегические учения запланированы на сентябрь.