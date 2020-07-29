Комитет ООН подтвердил закрепленное в международном пакте право на мирные собрания

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Запрет на проведение мирных собраний должен рассматриваться как крайнее средство. В частности, такой мотив для запрета, как защита "общественного здоровья", следует применять только в исключительных случаях, в частности, во время вспышек инфекционных заболеваний, заявил в среду в Женеве Комитет ООН по правам человека, опубликовавший комментарии к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Комментарии, насчитывающие 17 страниц, касаются 21-й статьи пакта, в которой "признается право на мирные собрания". Как пояснил Комитет, "последние события, включая пандемию заболевания COVID-19, создали беспрецедентные проблемы для реализации" этой статьи, а широкие выступления в мире в поддержку движения Black Lives Matter "подчеркнули ее важность".

В комментариях говорится, что запрет на проведение того или иного мирного собрания "может рассматриваться только как крайняя мера". Если необходимо ввести какие-либо ограничения для такой акции, то власти должны применять те из них, которые связаны с "наименьшим вмешательством". При этом решение властей об ограничениях, касающихся участия в собрании тех или иных лиц, должны приниматься на индивидуальной основе, а не быть "всеобъемлющими". Подчеркивается, что мотивы защиты здоровья могут применяться для ограничения собраний в исключительных случаях, в частности, "когда имеет место вспышка инфекционной болезни, и собрания представляют опасность".

Использование участниками мирных манифестаций масок не должно рассматриваться властями как "признак намерения применить насилие". Следует разрешать анонимное участие в акциях, если только поведение демонстрантов не "дает веские основания для ареста".

"Каждый, включая детей, иностранцев, женщин, рабочих-мигрантов, просителей убежища и беженцев, может пользоваться правом на мирные собрания, которое может иметь много форм: в общественном и частном пространстве, вне и внутри помещений, а также онлайн", - заявил спецдокладчик Комитета ООН по правам человека Кристоф Хейнс.

Комитет по правам человека, состоящий из 18 независимых экспертов, следит за выполнением государствами Международного пакта о гражданских и политических правах, вступившего в силу в 1976 году.