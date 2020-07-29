Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным утверждения СМИ о талибах и России

ТАСС, 29 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным утверждения СМИ о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Об этом рассказал сам американский лидер в обнародованном в среду интервью порталу Axios.

На вопрос журналиста, обсуждалась ли данная тема во время телефонного разговора на прошлой неделе, Трамп ответил отрицательно. "Нет, во время разговора поднимались другие вопросы". По словам американского президента, "многие люди полагают, что подобные сообщения являются фейковыми новостями".

При этом Трамп высказал мнение, что "последнее, что Россия хочет делать - это втягиваться в конфликт в Афганистане", поскольку у Москвы есть неудачный опыт ведения боевых действий в этой стране. "СССР прекратил свое существование из-за афганской войны", - считает американский президент.

Трамп уточнил, что во время разговора стороны сконцентрировались на обсуждении вопросов стратегической стабильности.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 23 июля. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа носила конструктивный и содержательный характер. Президенты обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями, инициативу о проведении саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Путин и Трамп дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с коронавирусом и выразили настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия, а также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием космического полета в рамках совместной программы "Союз - Аполлон".

Утверждения о выплатах талибам

Газета The New York Times (NYT) опубликовала 26 июня статью, в которой говорилось о том, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности при Белом доме якобы обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в Twitter, что разведка США признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что NYT могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев в преддверии президентских выборов в ноябре.