БелТА: под Минском задержали россиян из "частной военной компании Вагнера"

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Задержанные в Белоруссии граждане РФ являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера", утверждает в среду государственное агентство БелТА со ссылкой на правоохранительные органы республики.

По данным агентства, в ночь на среду в санатории под Минском были задержаны 32 человека, которых БелТА называет сотрудниками частной военной компании. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии, говорится в публикации. В отношении задержанных ведется проверка.

Как говорится в сообщении, группа прибыла в Минск в ночь на 25 июля, а 27 июля переехала в один из санаториев Минского района, где обратила на себя внимание "нехарактерным для российских туристов поведением" и одеждой в стиле милитари - в частности, гости не пили спиртное, не посещали увеселительные заведения, держались обособленно.

БелТА утверждает, что в правоохранительных органах агентству рассказали о получении информации о прибытии в Белоруссию в общей сложности более чем 200 "боевиков" для дестабилизации обстановки в период президентских выборов, которые состоятся в республике 9 августа.

БелТА опубликовало список задержанных. Государственный телеканал "Беларусь-1" показал оперативную съемку задержания граждан России.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями российской стороны, а также правоохранительных органов Белоруссии.