СМИ: Индия намерена разместить дополнительно 35 тыс. солдат на границе с Китаем

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июля. /ТАСС/. Индия готовится разместить в ближайшее время дополнительный контингент из 35 тыс. военнослужащих вдоль линии фактического контроля, отделяющей страну от КНР. Об этом сообщает в среду газета Mint на своем сайте со ссылкой на военные источники.

В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

Вместо оружия — камни и палки с гвоздями. В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

Согласно источникам, индийско-китайские соглашения о нормализации ситуации в пограничной зоне пока не выполняются и сложившаяся ситуация требует размещения там дополнительных сил.

Ранее газета The Hindu, также ссылаясь на источники, сообщила, что Китай лишь частично отвел свои войска от линии фактического контроля в области Восточный Ладакх. Индия не считает такой процесс полным.