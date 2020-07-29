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СМИ: Индия намерена разместить дополнительно 35 тыс. солдат на границе с Китаем

Согласно источникам газеты Mint, индийско-китайские соглашения о нормализации ситуации в пограничной зоне пока не выполняются

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июля. /ТАСС/. Индия готовится разместить в ближайшее время дополнительный контингент из 35 тыс. военнослужащих вдоль линии фактического контроля, отделяющей страну от КНР. Об этом сообщает в среду газета Mint на своем сайте со ссылкой на военные источники.

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Согласно источникам, индийско-китайские соглашения о нормализации ситуации в пограничной зоне пока не выполняются и сложившаяся ситуация требует размещения там дополнительных сил.

Ранее газета The Hindu, также ссылаясь на источники, сообщила, что Китай лишь частично отвел свои войска от линии фактического контроля в области Восточный Ладакх. Индия не считает такой процесс полным.

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