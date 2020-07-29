Финляндия запросила у РФ разъяснений после подозрений в нарушении воздушного пространства

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июля. /ТАСС/. МИД Финляндии запросил у посольства РФ разъяснения после утверждений финского Минобороны о том, что два принадлежащих России истребителя Су-27 якобы нарушили финское воздушное пространство во вторник, 28 июля. Об этом министерство сообщило в среду.

"МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Финляндии выступило с утверждением, что во вторник два принадлежащих России истребителя Су-27 якобы нарушили воздушное пространство этой страны над Финским заливом в районе Хельсинки.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что четыре российских истребителя Су-27 совершили во вторник плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, при этом самолеты не нарушали границ других государств.

В Минобороны подчеркнули, что полет был осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, и это подтверждено средствами объективного контроля.