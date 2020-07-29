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Пандемия COVID-19

Швеция отменила рекомендации воздерживаться от поездок еще в четыре страны Европы

Речь идет о Дании, Норвегии, Швейцарии и Чехии

СТОКГОЛЬМ, 29 июля. /ТАСС/. Шведский МИД отменил с 30 июля рекомендации воздерживаться от поездок в Данию, Норвегию, Швейцарию и Чехию. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии в среду.

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Ранее было объявлено о смягчении ограничений в отношении 17 европейских стран - Андорры, Польши, Германии, Бельгии, Франции, Греции, Исландии, Италии, Хорватии, Люксембурга, Португалии, Швейцарии, Испании, а также Венгрии, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Для других стран ЕС, Европейской экономической и Шенгенской зон, а также Британии рекомендации воздерживаться от поездок остаются в силе до 12 августа.

Для стран вне ЕС, Европейской экономической и Шенгенской зон ограничения действуют до 31 августа.

Теги
ШвецияПандемия COVID-19
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