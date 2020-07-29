Трамп заявил, что вскоре может принять решение о мерах в отношении TikTok

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может в скором времени принять решение о введении мер в отношении китайского приложения TikTok. Об этом американский лидер сообщил в среду журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Техас.

"Мы изучаем ситуацию с TikTok. Мы думаем над тем, чтобы принять решение", - сказал он.

6 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

TikTok позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Это приложение было разработано китайской компанией Byte Dance и запущено в КНР в 2016 году под названием Douyin. 20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 21 июля, что информация о вредоносности TikTok, распространяемая США, не соответствует действительности.