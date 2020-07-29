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Задержание россиян в Белоруссии
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КГБ Белоруссии утверждает, что задержанные россияне являются членами "ЧВК Вагнера"

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© Наталия Федосенко/ТАСС, архив

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик утверждает, что задержанные в санатории под Минском граждане России являются членами "частной военной компании Вагнера". Таким мнением глава белорусской спецслужбы поделился в среду на срочном совещании у президента страны Александра Лукашенко с членами Совета безопасности республики, трансляцию которого показал телеканал "Беларусь 1".

"Сегодня ночью примерно в 05:30 было задержано 32 гражданина Российской Федерации, члены военизированной организации "частная военная компания Вагнера", - сказал глава КГБ.

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БелоруссияРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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