КГБ Белоруссии утверждает, что задержанные россияне являются членами "ЧВК Вагнера"

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик утверждает, что задержанные в санатории под Минском граждане России являются членами "частной военной компании Вагнера". Таким мнением глава белорусской спецслужбы поделился в среду на срочном совещании у президента страны Александра Лукашенко с членами Совета безопасности республики, трансляцию которого показал телеканал "Беларусь 1".

"Сегодня ночью примерно в 05:30 было задержано 32 гражданина Российской Федерации, члены военизированной организации "частная военная компания Вагнера", - сказал глава КГБ.