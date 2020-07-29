Новым главой MI-6 станет дипломат Ричард Мур

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Высокопоставленный британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6, сменив на этом посту Алекса Янгера. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду МИД Соединенного Королевства.

"Рад назначить Ричарда на пост следующего главы Секретной разведывательной службы. Он вернется туда, вооруженный богатейшим опытом, и будет управлять работой мужчин и женщин, чьи усилия редко бывают видны общественности, но при этом жизненно важны для безопасности и процветания Соединенного Королевства", - заявил глава британского МИД Доминик Рааб, выразивший также благодарность Янгеру, который занимает пост главы MI-6 c 2014 года и покинет его осенью 2020 года.

Как отмечается в заявлении Форин оффиса, ранее Мур занимал должность директора одного из подразделений MI-6, а в 2018 году непродолжительное время был заместителем советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности. В 2014-2017 годах Мур был послом Соединенного Королевства в Турции, а в 2018 году стал политическим директором британского МИД.

Ранее газета The Times писала о том, что разведслужбу может впервые возглавить женщина. На пост руководители МИ-6, носящего кодовое имя "Си", прочили Карен Пирс, которая до марта 2020 года занимала должность постоянного представителя Великобритании при ООН, однако затем была назначена новым послом Соединенного Королевства в США. Помимо Пирс и Мура в качестве преемников Янгера называли также экс-главу службы безопасности МВД королевства Тома Харда и заместителя советника премьера по национальной безопасности Мадлен Алессандри.