Трамп: США сначала обсудят ядерное разоружение с Россией, а потом все вместе с Китаем

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сначала проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями, а потом уже Вашингтон и Москва вместе начнут диалог с Пекином. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в среду журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Техас.

"Мы ведем официальные переговоры с Россией по контролю над вооружениями. По контролю над ядерными вооружениями", - сказал он.

"Китай сейчас - намного менее мощная ядерная держава, чем Россия, чтобы вы понимали. Сейчас мы - великая ядерная держава, мы очень сильно обновили наш ядерный арсенал, у нас больше всего сил. Россия - вторая, а Китай - третий", - убежден американский президент. "Да, в конечном счете мы хотим говорить с Китаем", - добавил он.

"Мы сначала сделаем это [поговорим с Россией], я не знаю, получится ли, но мы сначала сделаем это, а потом мы вместе пойдем к Китаю", - заявил Трамп.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон все еще надеется на то, что Китай присоединится к переговорам. 8 июля директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун отметил, что Китай готов участвовать, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. При этом, по словам китайского дипломата, Пекин в действительности понимает, что "это не может произойти".

Биллингсли, комментируя высказывания Фу Цуна, заявил, что подход Китая к вопросам ядерного разоружения и контроля над вооружениями меняется и американское правительство приветствует такую "эволюцию в мышлении" Пекина.