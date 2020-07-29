Трамп пригрозил принять меры против технологических гигантов, если это не сделает Конгресс

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил самостоятельно принять меры в отношении крупных технологических компаний Amazon, Facebook, Apple и Google с помощью президентского исполнительного указа, если это не сделает Конгресс США. Об этом американский лидер написал в среду на своей странице в Twitter.

"Если Конгресс не поступит справедливо в отношении больших технологических корпораций, что они должны были сделать уже много лет назад, я сделаю это сам с помощью исполнительного указа. В Вашингтоне в течение многих лет были одни лишь разговоры и никаких действий, и народ нашей страны уже сыт этим по горло", - заявил глава Белого дома.

В среду в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США проходят слушания в рамках антимонопольного расследования, на которых должны выступить главы американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей.