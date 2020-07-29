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Задержание россиян в Белоруссии
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МИД Белоруссии пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием в республике россиян

Около 14 задержанных были замечены в Донбассе, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины из-за ситуации с задержанием в республике 33 граждан России. Об этом сообщил в среду госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков в эфире телеканала СТВ.

"Задачи в том числе касаются работы министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов, - сказал Равков. - Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу".

Он отметил, что Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы, в том числе с Россией. "И, в том числе, граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", - заявил госсекретарь по итогам срочного совещания у президента страны. Его слова приводит агентство БелТА.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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