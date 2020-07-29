В Совбезе Белоруссии заявили, что Москва не информировала Минск о переброске ЧВК "Вагнер"

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Российская сторона не уведомляла Белоруссию о планах по транзиту через территорию республики членов частной военной компании "Вагнер". Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков по итогам срочного совещания у президента страны после задержания в Белоруссии 33 граждан РФ.

"Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - сказал Равков, слова которого приводит агентство БелТА.