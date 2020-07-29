{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание россиян в Белоруссии

В Совбезе Белоруссии заявили, что Москва не информировала Минск о переброске ЧВК "Вагнер"

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Российская сторона не уведомляла Белоруссию о планах по транзиту через территорию республики членов частной военной компании "Вагнер". Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков по итогам срочного совещания у президента страны после задержания в Белоруссии 33 граждан РФ.

"Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - сказал Равков, слова которого приводит агентство БелТА.

Теги
БелоруссияРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
Президент США продлил на год режим ЧС в связи с конфликтом в Ливане
Одновременно с этим пролонгируется действие положений исполнительного указа, который позволяет США вводить санкции против лиц, "подрывающих демократические институты" в этой стране
Читать полностью