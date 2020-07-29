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Претендент на пост главы Белоруссии Черечень сообщил о вызове кандидатов на встречу в ЦИК

Встреча запланирована на 30 июля 08:55 мск

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил о приглашении всех зарегистрированных претендентов на пост главы государства явиться в четверг в ЦИК республики.

"Завтра, в 08:55 (совпадает с мск), всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра", - написал в среду Черечень на своей странице в Facebook.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Черечня. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.

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