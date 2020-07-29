В Нью-Джерси оспорили подписи за регистрацию Канье Уэста кандидатом в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Адвокат в Нью-Джерси Скотт Сэлмон оспорил заявку рэп-исполнителя Канье Уэста на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в этом штате. Об этом юрист сообщил в среду газете Politico.

Сэлмон, баллотировавшийся в Конгресс США в 2018 году, предъявил претензии по поводу подлинности подписей зарегистрированных избирателей Нью-Джерси, собранных музыкантом для регистрации независимым кандидатом. Адвокат назвал подписи "откровенно и оскорбительно негодными". Многие из них выполнены одним и тем же человеком, утверждает Сэлмон.

Он заявил, что направил свои претензии в избирком Нью-Джерси, сочтя целесообразным выразить в письме соболезнования по поводу психического состояния Уэста, который, как утверждала его жена, фотомодель и блогер Ким Кардашьян, страдает от биполярного расстройства и поэтому ведет себя в некоторых случаях неадекватно. "Я ему не врач и не жена, поэтому не могу с уверенностью говорить о его психическом состоянии", - сказал юрист, выразив уверенность в том, что в данном плане Уэст не соответствует требованиям, которые предъявляют законы Нью-Джерси к кандидатам в президенты страны.

У всех желающих в этом штате есть срок до 31 июля, чтобы высказать свои возражения против кандидатуры Уэста. Этот вопрос стал проблемой для рэпера при регистрации независимым кандидатом в штате Иллинойс. Там в избирком поступило несколько жалоб, в том числе на подлинность трети из 3,2 тыс. подписей, представленных Уэстом.

Он ранее также зарегистрировался независимым кандидатом в Миссури и Оклахоме. Многие эксперты сомневаются в политическом успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку: в ряде штатов США истек крайний срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.