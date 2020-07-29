В Сомали авиаударом США ликвидирован террорист из "Аш-Шабаб"

ПРЕТОРИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что в координации с правительством Сомали нанесло 29 июля авиаудар по позициям исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб" в районе города Джилиб на юге страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальном портале АФРИКОМ.

"Согласно первоначальной оценке, в результате авиаудара убит один террорист и еще один ранен, - отмечается в пресс-релизе. - Уничтожен также объект, который использовался "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по данным разведки миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), составляет сейчас 7 тыс. боевиков.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.