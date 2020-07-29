Президент Молдавии учредил комиссию по конституционной реформе

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон учредил комиссию по конституционной реформе, которую возглавил бывший председатель Конституционного суда (КС) Дмитрий Пулбере. В нее также вошли видные молдавские правоведы, бывшие члены КС, представители научных кругов и гражданского общества.

"Сегодня в честь Дня Конституции Республики Молдова подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе", - написал Додон в среду на своей странице в Facebook. Он напомнил, что еще недавно Молдавия была признана захваченным государством со стороны Европейского парламента, заметив, что "только восстановление доверия граждан к системе юстиции и функциональности государства может обеспечить справедливость и социальное процветание".

Глава Молдавии отметил, что "общество и государственные институты в недоумении от некоторых решений" КС, которые противоречат тексту основного закона, отрицательно повлияли на процесс сотрудничества ветвей государственной власти, создали многочисленные препятствия для обеспечения стабильности политической системы и способствовали попыткам узурпировать государственную власть в стране. Он также сослался на заключение Венецианской комиссии, которая установила, что не было никаких условий для роспуска парламента в июне прошлого года, когда КС принял решение о временном отстранении президента.

Ранее Додон заявил о необходимости внести изменения в конституцию республики, которые бы не позволили превращать КС в инструмент в руках политиков, а также высказался за исключение из основного закона положения, позволяющего ликвидировать молдавское государство через референдум.

Игры с конституцией

В мае судьи КС неожиданно отправили в отставку своего председателя Владимира Цуркана, избрав на этот пост Домнику Маноле, баллотировавшуюся в 2019 году по спискам оппозиционных проевропейских партий. Затем по требованию оппозиции суд приостановил решение парламента о ратификации соглашения о российском кредите в €200 млн, который планировалось использовать для поддержки бюджета, пострадавшего от последствий пандемии. Также было поддержано требование оппозиции заблокировать предложенный правительством пакет экономических мер по поддержке населения на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Додон расценил эти действия КС как попытку добиться отставки правительства, не исключив, что за действиями оппозиции стоит бежавший в США олигарх Владимир Плахотнюк, который разыскивается по подозрению в совершении преступлений Молдавией и Россией. В июне прошлого года КС Молдавии по указанию Плахотнюка в считаные минуты вынес серию вердиктов о незаконности утвержденного им же нового состава парламента и назначенного депутатами правительства.

Затем судьи, временно отстранив от власти Додона, разрешили распустить парламент и назначить досрочные выборы бывшему главе кабинета. Положение тогда спасли дипломаты ЕС, России и США, после вмешательства которых олигарх спешно бежал из страны. После этого судьи КС отменили свои прежние решения (хотя и они заканчивались словами "решение окончательное и пересмотру не подлежит") и всем составом подали в отставку.