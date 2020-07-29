В Белоруссии на фоне предвыборной кампании задержали россиян, якобы из ЧВК

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Задержание в Белоруссии 33 граждан РФ, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании, вызвало в среду в республике череду экстраординарных событий. О задержании стало известно во второй половине дня, когда об этом сообщило государственное информагентство БелТА .

Некоторое время белорусские силовики никак не комментировали это событие. А ближе к вечеру президент Белоруссии Александр Лукашенко провел по этому вопросу срочное совещание с членами Совета безопасности страны. По его итогам госсекретарь Совбеза Андрей Равков сообщил, что белорусские власти усилят меры безопасности в местах, связанных с проведением мероприятий в рамках кампании по выборам президента страны, которые намечены на 9 августа.

Ночное задержание

По данным белорусской стороны, в ночь на среду в санатории под Минском были задержаны 32 человека, которых называют сотрудниками частной военной компании. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. В отношении задержанных ведется проверка.

Как отмечается, группа прибыла в Минск в ночь на 25 июля, а 27 июля переехала в один из санаториев Минского района, где обратила на себя внимание "нехарактерным для российских туристов поведением" и одеждой в стиле милитари: они не пили спиртное, не посещали увеселительные заведения, держались обособленно. В сообщении БелТА утверждает, что в правоохранительных органах агентству рассказали о получении информации о прибытии в Белоруссию в общей сложности более чем 200 "боевиков" для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Усиление госграницы

На заседании Совбеза Лукашенко назвал задержание россиян, которых белорусские правоохранительные органы называют представителями иностранной частной военной компании, чрезвычайным происшествием.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - сказал Лукашенко,

В ходе совещания госсекретарь Равков сообщил, что российская сторона не уведомляла Белоруссию о планах по транзиту через территорию республики членов "частной военной компании Вагнера". "Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - сказал Равков.

Он же заявил, что Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ. "И, в том числе, граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", - отметил Равков.

По его словам, будут усилены и меры безопасности в местах, связанных с проведением мероприятий в рамках кампании по выборам президента страны. "По усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей. Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", - отметил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

По дипломатической линии

Посольство РФ в Минске подтвердило получение от МИД Белоруссии официального уведомления о задержании в республике граждан РФ. Об этом сообщила российская дипмиссия в Twitter. Госсекретарь Равков проинформировал, что в связи с произошедшим посол РФ в Минске будет приглашен в МИД республики. В МИД также планируют пригласить посла Украины.

"Задачи в том числе касаются работы министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов", - сказал Равков. По его словам, по результатам опросов задержанных граждан, "около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе". "Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - добавил Равков.

Совещание в ЦИК

Между тем, кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил о приглашении всех зарегистрированных претендентов на пост главы государства явиться в четверг в ЦИК республики.

"Завтра, в 8:55 (совпадает с мск), всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра", - написал в среду Черечень на своей странице в Facebook.