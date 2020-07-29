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Facebook с 2016 года выявила более 50 сетей, применявшихся странами для влияния на выборы

Директор компании Марк Цукерберг не уточнил, о каких именно странах идет речь

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, с 2016 года выявили более 50 применявшихся другими странами для влияния на выборы сетей, включавших в себя аккаунты и страницы. Об этом заявил в среду директор компании Марк Цукерберг на слушаниях в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, посвященных недопустимости монополизма крупнейших американских технологических компаний.

По его словам, после президентских выборов 2016 года в США в Facebook приняли целый ряд мер для предотвращения влияния на электоральные процессы в стране. "Думаю, что мы приняли на работу более 30 тыс. человек для выполнения задач в сфере безопасности. Мы усовершенствовали системы, действующие на основе технологии искусственного интеллекта, для выявления вредоносного контента", - заверил Цукерберг.

По словам главы Facebook, "удалось выявить более 50 различных сетей", которые частично работали в автоматическом режиме. По его словам, эти сети применялись другими государствами для "вмешательства в выборы". Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Выборы в США

Лишь небольшой процент учетных записей социальной сети Facebook используется другими странами в попытках воздействия на избирательный процесс в США, добавил при этом Цукерберг. Он заверил, что Facebook прилагает все усилия к тому, чтобы выявлять и устранять такие учетные записи. "Мы напряженно работаем над этим. Мы ежегодно ликвидируем миллиарды фейковых аккаунтов. Многие из них - это просто попытки распространять спам по коммерческим соображениям. Очень небольшой процент этого представляют собой [аккаунты, созданные] государствами, пытающимися вмешиваться в наши выборы", - заявил Цукерберг.

В слушаниях приняли участие руководители корпораций Amazon, Facebook, Apple и Google.

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