Глава Google заявил, что компания не сотрудничает с китайскими военными

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американская компания Google не сотрудничает с военными КНР. Об этом заявил в среду ее директор Сундар Пичаи на слушаниях в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Законодатель попросил его разъяснить, какое содействие Google оказывает в разработках, касающихся китайского истребителя пятого поколения J-20.

"Мы не работаем с китайскими военными, это совершенно не соответствует действительности", - ответил Пичаи. Он отметил, что ранее уже сообщил об этом представителям Пентагона.

"Мы разъясняли, чем занимаемся в Китае", - добавил он, заверив, что речь идет об "очень ограниченной работе", если сравнивать с другими корпорациями. Пичаи заострил внимание на том, что в работе Google в Китае, касающейся развития технологий искусственного интеллекта, участвует лишь небольшая группа специалистов.

Слушания в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей проходят в рамках антимонопольного расследования. На вопросы законодателей также отвечают главы компаний Amazon, Facebook и Apple.