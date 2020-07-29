Глава Google заверил, что компания сохранит нейтралитет во время выборов в США

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американская компания Google будет сохранять нейтралитет во время президентской гонки в США и не станет поддерживать ни одного из кандидатов. Об этом заявил в среду ее директор Сундар Пичаи на слушаниях в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Старший республиканец комитета Джим Джордан (от штата Огайо) спросил Пичаи, намерена ли компания "изменить свои функции" с целью поддержки наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена. "Мы поддерживаем обе [избирательных] кампании. Мы считаем, что политическая реклама является важной составляющей свободы слова в демократических странах", - ответил глава Google. Он также заверил, что компания взаимодействует с избирательными штабами кандидатов в президенты от демократов и республиканцев беспристрастно и "в рамках закона".

"Мы не будем делать какой-либо работы, чтобы изменить ситуацию политически в ту или иную сторону. Это не соответствует нашим ценностям", - сказал Пичаи. Позже он добавил, что "дает обязательства". "Мы по-прежнему будем занимать нейтральную позицию, так всегда и было", - заверил он.

Джордан заострил внимание на том, что от Пичаи требовалось ответить на его вопрос лишь "да" или "нет", а он этого не сделал. По словам законодателя, есть свидетельства того, что во время президентской гонки 2016 года в США компания Google пыталась поддержать демократов. Действующий американский лидер Дональд Трамп обвинял Google и другие технологические компании в предвзятом отношении к республиканцам и поддержке демократов.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.