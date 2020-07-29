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Задержание россиян в Белоруссии

В Киеве изучают возможность экстрадиции уроженцев Украины, задержанных под Минском

В СНБО считают, что это бы усилило отношения Украины и Белоруссии

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Киев рассматривает возможность подачи запроса на выдачу уроженцев Украины, задержанных в Белоруссии вместе с якобы сотрудниками частной военной компании Вагнера. Об этом сообщил в среду заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос.

По словам Кривоноса, он уже обращался с этим вопросом в МИД Украины.

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"А не рассмотреть ли нам такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции? Этот вопрос обсуждается, каким образом [это сделать]. Это было бы неплохо", - сказал Кривонос.

Он считает, что "это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений".

По данным белорусской стороны, в ночь на среду в санатории под Минском были задержаны 32 человека, которых называют сотрудниками частной военной компании. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. В отношении задержанных ведется проверка. Имена части из 33 задержанных в Белоруссии числятся в украинской скандальной базе "Миротворец" как участники военного конфликта в Донбассе на стороне ополченцев.

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БелоруссияУкраинаЗадержание россиян в Белоруссии
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