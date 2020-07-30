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Министр обороны Бельгии положительно оценил решение о передислокации войск США в Европе

Ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих

ТАСС, 30 июля. Министр обороны Бельгии Филипп Гоффен положительно отнесся к решению администрации президента США о передислокации в европейскую страну части выводимого из ФРГ американского военного контингента. Соответствующее мнение он выразил в беседе с агентством Belga, опубликованном в среду.

Гоффен охарактеризовал данный шаг властей США как жест доверия к Брюсселю. Он также сообщил, что глава Пентагона Марк Эспер проинформировал его о намерении перевести часть войск в Бельгию в ходе телефонного разговора 24 июля.

В то же время глава Минобороны Бельгии отметил, что Конгресс США еще должен будет одобрить выделение средств на перемещение американских военных. "За этим заявлением (о передислокации контингента США - прим. ТАСС) еще должны последовать переговоры", - добавил глава бельгийского оборонного ведомства.

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Остаются в ФРГ при этом максимум 25 тыс. солдат. Как заявил президент США Дональд Трамп, причиной сокращения численности американских войск в Германии является то, что Берлин якобы тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

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