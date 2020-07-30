Сенатор-демократ раскритиковал решение администрации Трампа о выводе войск США из ФРГ

ТАСС, 30 июля. Американский сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) раскритиковал решение властей о выводе части военного контингента США из Германии, которое, по его утверждению, было радостно встречено российскими властями.

"В Кремле сегодня вечером, должно быть, рекой льется шампанское. Решение администрации [президента США Дональда] Трампа вывести войска из Германии не только является оскорблением одного из наших ближайших союзников, но также в конечном счете ослабит усилия США по борьбе с агрессией Кремля в Европе", - написал в среду политик на своей странице в Twitter.

17 июня Менендес и его коллега Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) внесли в Конгресс США законопроект, запрещающий финансирование сокращения численности военнослужащих США в Европе, в частности в Германии. В документе утверждалось, что сотрудничество США и их европейских союзников необходимо, чтобы противостоять угрозам со стороны России, Ирана и КНДР.

18 июня посольство РФ в Вашингтоне, комментируя законопроект Менендеса и Энгела на своей странице в Twitter, заявило, что сенаторам США следует прекратить пугать американцев и европейцев рассказами о "российской угрозе". Российские дипломаты подчеркнули, что РФ не имеет агрессивных намерений по отношению к каким-либо странам и призвали американских законодателей проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках для поддержания цивилизованного диалога.

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Остаются в ФРГ при этом максимум 25 тыс. солдат. Как заявил президент США Дональд Трамп, причиной сокращения численности американских войск в Германии является то, что Берлин якобы тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.