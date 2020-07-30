В Конгресс США внесли законопроект "О защите Америки от шпионов"

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов". Об этом сообщается в среду на сайте республиканца Марко Рубио (от штата Флорида), одного из авторов инициативы.

Законопроект "позволит Госдепартаменту отказывать в визах тем лицам, которые совершили шпионские действия" против США или причастны, по мнению Вашингтона, к краже интеллектуальной собственности. Инициативой, однако, предусмотрена возможность отказа от этих ограничений при необходимости, "например, для выполнения обязательств США в рамках соглашения о штаб-квартире ООН".

"Согласно действующему законодательству, шпионы Коммунистической партии Китая, высланные из США, могут незамедлительно подать запрос на получение [новой] визы", - поясняется в сообщении. Законопроектом предлагается исправить иммиграционное законодательство таким образом, чтобы подобное не допускалось.

"На прошлой неделе китайское консульство в Хьюстоне было закрыто после того, как оно стало центральным узлом в шпионских операциях Коммунистической партии Китая, направленных на подрыв нашей безопасности и демократии. <...> США должны принять все меры для обеспечения безопасности нашей страны", - заявил Рубио в связи с внесением законопроекта в Конгресс. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день пообещал применить ответные меры, а 24 июля объявил о "зеркальной контрмере" - закрытии дипломатической миссии США в Чэнду. В понедельник официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь заявил, что Пекин считает клеветой обвинения американской стороны в адрес сотрудников генерального консульства КНР в Хьюстоне в шпионаже и предлагает Вашингтону "исправить допущенную ошибку" ради нормализации двусторонних отношений.