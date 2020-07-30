{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На заводе по производству СПГ в Техасе произошел взрыв

Информациb о пострадавших не приводится

ТАСС, 30 июля. Взрыв произошел в среду на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в американском городе Монт Белвье (штат Техас). Об этом сообщила газета Houston Chronicle со ссылкой на заявление представителя администрации города.

По его данным, взорвалось хранилище природного газа, расположенное на предприятии компании Lone Star в Монт Белвье, находящемся к востоку от столицы штата, города Хьюстон. В результате взрыва произошел пожар, который на данный момент продолжают тушить прибывшие на место пожарные. Информация о пострадавших не приводится.

Теги
США
Трамп заявил, что не понимает, почему США должны защищать Германию от России
При этом президент США вновь упрекнул Берлин в том, что он тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО
Читать полностью